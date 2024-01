Intervenuto in collegamento con 'Open VAR' su DAZN, durante il quale si è anche discusso sugli episodi da moviola di Inter-Hellas Verona, l'ex arbitro Luca Marelli ha fatto un recap a livello regolamentare.

L’On field review quando deve essere fatta?

"Per chiaro ed evidente errore. Sostanzialmente in tutte le circostanze nelle quali il VAR ritiene che l’arbitro si sia persa qualcosa di importante. In particolare con un chiaro errore viene consigliato l’on Field Review, che naturalmente è un modo di rapportarsi tra arbitro e VAR. Ovviamente non sempre è necessario l’OFR, ci sono circostanze in cui è sufficiente l’Over Rule per avvenimenti oggettivi come può essere il più classico fuorigioco o un tocco di mano".

Applicato benissimo in Inter-Monza, in due episodi nei quali il VAR non interviene perché episodi da campo.

"Sì, giusto. Ci sono le valutazioni anche soggettive, personalmente non sono d’accordo con nessuno dei rigori ma questa è una mia personale valutazione soggettiva. In quel caso il VAR non può intervenire perché erano state due valutazioni su due contatti che effettivamente ci sono stati ma sono state valutazioni sulle intensità degli stessi".

