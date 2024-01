Sarà nerazzurra la maglia indossata dall'Inter questa sera a Riyadh, dove è in programma la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Questo il look spoilerato dal Biscione sui social per Lautaro e compagni. In campionato, nella vincente trasferta del Maradona, gli uomini di Inzaghi indossarono invece la terza maglia color arancione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!