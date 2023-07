L'Inter cambia città e si prepara per la seconda amichevole di lusso dell'Inter Japan Tour. I nerazzurri, reduci dall'1-1 di ieri ad Osaka contro l'Al-Nassr, sono attesi dal test contro il PSG in programma martedì 1 agosto, ma a Tokyo: come testimoniato da alcune foto pubblicate su Inter.it, la squadra di Inzaghi ha già sostenuto in la prima sessione di allenamento nella capitale giapponese.

