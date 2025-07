"È un profilo che stiamo seguendo, così come altri, perché è un calciatore che ci può dare qualità". Così, dal ritiro di Castel Di Sangro, il direttore sportivo della Juve Stabia Matteo Lovisa parla di Giacomo De Pieri, l'esterno offensivo campione d'Italia Primavera con l'Under 20 dell'Inter nell'ultima stagione. Un arrivo imminente per le Vespe di Ignazio Abate, visto che, riporta il quotidiano Il Mattino, l'annuncio dell'ingaggio dell'attaccante veneto è previsto per la prossima settimana.