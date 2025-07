Lookman è sicuramente il giocatore più chiacchierato del momento sul mercato. L'Inter è al lavoro per strapparlo all'Atalanta, ma l'attaccante nigeriano rischia di stare ai box per diversi giorni.

Come riportato dal Corriere di Bergamo, l'infortunio non è grave ma sarà smaltito in un paio di settimane. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato uno stiramento di lieve entità al polpaccio sinistro. Lookman ha avvertito dolore in una zona fastidiosa calciando la palla al secondo giorno di ritiro.

Tempi di recupero confermati anche da La Gazzetta dello Sport che parla di una piccola lesione di primo grado al gemello e di una fase di recupero per 2-3 settimane.