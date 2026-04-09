L’Inter sta pensando di riportare a casa anche Filip Stankovic, portiere ceduto al Venezia titolo definitivo ma mantenendo il 50% sulla futura rivendita. In mezzo a questi pensieri resta la variabile Yann Sommer, a cui potrebbe essere proposto un rinnovo di contratto a cifre decisamente inferiori rispetto a quelle che percepisce ora. Vicario resta in pole per il ruolo di titolare, segnato il futuro di Josep Martinez.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 09 aprile 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.