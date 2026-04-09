Con il gol e i due assist messi in tasca nella big match di San Siro contro la Roma, Marcus Thuram è arrivato a quota 20 partecipazioni al gol nella stagione 2025/26 considerando tutte le competizioni. L'attaccante dell'Inter finora conta 13 reti e 7 passaggi vincenti. Il francese e il compagno di reparto Lautaro Martinez sono gli unici due giocatori di Serie A a essere stati coinvolti in almeno 20 gol stagionali nelle ultime tre annate, ovvero da quando Tikus ha iniziato a indossare la maglia nerazzurra. 

Sezione: Focus / Data: Gio 09 aprile 2026 alle 20:58
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.