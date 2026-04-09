Con il gol e i due assist messi in tasca nella big match di San Siro contro la Roma, Marcus Thuram è arrivato a quota 20 partecipazioni al gol nella stagione 2025/26 considerando tutte le competizioni. L'attaccante dell'Inter finora conta 13 reti e 7 passaggi vincenti. Il francese e il compagno di reparto Lautaro Martinez sono gli unici due giocatori di Serie A a essere stati coinvolti in almeno 20 gol stagionali nelle ultime tre annate, ovvero da quando Tikus ha iniziato a indossare la maglia nerazzurra.