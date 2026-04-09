Dalla Nazionale al campionato. Cristiano Lucarelli affronta anche questi argomenti nella chiacchierata sulle frequenze Radio Kiss Kiss, esprimendo il suo pensiero sulla scelta di Gennaro Gattuso di schierare titolare Mateo Retegui e non Pio Esposito nel playoff tra Bosnia e Italia: "Se l’allenatore ha fatto questa scelta è perché aveva nella sua testa dei motivi per fare questa scelta", il pensiero dell'ex attaccante.

Il discorso slitta poi sulla lotta scudetto: "Diventa difficile pensare a un crollo dell'Inter. È chiaro che il Napoli non dipende più da se stesso", conclude l'ex bandiera del Livorno.