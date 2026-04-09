Nel corso di “1vs1” su Calciomercato.com, Antonio Cassano ha stilato la sua personale lista dei migliori giocatori per alcune big della Serie A, offrendo anche qualche scelta sorprendente.

Per quanto riguarda la Juventus, l’ex attaccante non ha indicato Kenan Yildiz come miglior elemento, ma ha preferito Gleison Bremer, sottolineandone l’importanza nella solidità difensiva bianconera.

Scelte più prevedibili invece per Inter e Milan: per i nerazzurri il riferimento resta Lautaro Martínez, mentre per i rossoneri Cassano ha indicato Luka Modrić.

Per il Napoli la scelta ricade su Kevin De Bruyne, mentre per la Roma emerge una sorpresa: Paulo Dybala. Una decisione in controtendenza rispetto al passato, considerando che Cassano non ha sempre espresso giudizi positivi sulla “Joya”. Questa volta, però, l’ex fantasista non ha avuto dubbi, riconoscendone il valore come uomo chiave dei giallorossi.