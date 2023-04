I cori razzisti contro Lukaku, in occasione di Juventus-Inter, hanno fatto il giro del mondo. In giornata sono arrivate anche le reazioni dei due club interessati, oltre a diversi messaggi di vicinanza all'attaccante belga. L'ultimo è Kylian Mbappé che ha pubblicato un messaggio nelle sue stories, dopo aver ripostato il post pubblicato da Lukaku: "2023 e sempre gli stessi problemi. Ma non ve lo lasceremo fare. Tutti contro il razzismo”.