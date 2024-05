Piccola chicca di gentilezza di Lautaro Martinez portata alle cronache da DAZN qualche giorno dopo Inter-Torino di domenica scorsa, match vinto per 2-0 dai campioni d'Italia. Prima di scendere in campo contro i granata, il capitano nerazzurro si è fermato qualche secondo a incitare la terna arbitrale del match della partita diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi, passata alla storia per una designazione tutta al femminile per la prima volta nel campionato italiano. Il Toro di Bahia Blanca si rivolge alla tre direttrici di gara dicendo loro: "Godetevi questo momento. Siete le prime in tre, no? Brave". Un messaggio che il diez di Inzaghi pronuncia con tanto di sorriso in bocca che vale un in bocca al lupo gradito dal fischietto di Livorno e assistenti.

