Joaquin Correa andrà in scadenza di contratto con l'Inter il prossimo 30 giugno. Dall'Argentina, precisamente da TyC Sports, arrivano novità riguardo alla situazione dell'argentino. Il club ha aperto le trattative per rinnovare il giocatore.

Come ricorda il giornalista di TyC, German Garcia Grova, Correa è in scadenza il 30 giugno di quest'anno. Nel caso in cui dovesse decidere di tornare in patria, la priorità sarebbe data all'Estudiantes.