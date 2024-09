Alla fine Joaquin Correa è rimasto all'Inter. L'argentino sembrava potesse lasciare i nerazzurri, accasandosi con i greci del Panathinaikos: lo ricorda l'edizione odierna di Tuttosport. A questo punto si fa sempre più probabile la permanenza in nerazzurro di Correa, a meno che non arrivi un'offerta dalla Turchia, dove il mercato chiuderà il 13 settembre. Aggiornamento su Buchanan: il canadese è atteso in gruppo per la seconda metà di ottobre.