L’Inter è da tempo alla ricerca di un portiere che possa raccogliere il testimone di Yann Sommer, che a fine stagione lascerà il club in scadenza di contratto. Come riportato da Orazio Accomando di Sportmediaset, il ‘Dibu’ Martinez non è l’unico portiere in lista per succedere allo svizzero.

I nerazzurri hanno avuto contatti con l’entourage, ma relativi anche ad altri profili seguiti dallo stesso. L’argentino è un nome che piace, ma le valutazioni dell’Inter riguarderanno anche l’aspetto anagrafico.