In Germania sono sicuri: Inter e Atalanta raggiungeranno l'intesa per il trasferimento di Ademola Lookman a Milano. Questa la versione di SkySport DE, che si espone sulla questione attraverso il tweet di Florian Plettenberg: "Inter e Atalanta continuano le trattative per un accordo definitivo per Ademola Lookman. C'è un buon presentimento che la trattativa si concluderà - viene scritto su X -. Un accordo verbale completo su un contratto a lungo termine è già in essere al 100%. Lookman vuole l'Inter".

