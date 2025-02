Non c'è solo Josep Martinez come novità di formazione dell'Inter che domani affronterà il Genoa. Secondo quanto riferito da Sky Sport, che annuncia come il gruppo non è rimasto alla Pinetina in ritiro ma si ritroverà domani mattina al centro sportivo di Appiano Gentile, ad oggi è prevista un'occasione per Kristjan Asllani a centrocampo, una scelta dettata anche per aiutare Hakan Calhanoglu ad avere un po' più di respiro in vista delle sfide contro la Lazio in Coppa Italia e in campionato col Napoli.

In attacco, sempre forte la candidatura di Joaquin Correa per sostituire Marcus Thuram. Servirà attenzione, come noto, alla questione diffidati con Alessandro Bastoni, Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan a rischio squalifica per il big match del Maradona. Questa quindi la probabile di domani: J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Lautaro Martinez.

