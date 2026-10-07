Tornerà domani in Italia Lautaro Martinez, reduce dalla partita di addio di Lionel Messi alla Nazionale argentina. Il capitano nerazzurro arriva proprio a ridosso degli ultimi allenamenti della squadra in vista della gara di campionato contro il Parma. Partita per la quale il tecnico rumeno effettuerà solamente un allenamento a ranghi completi che sarà quello della vigilia, come riferisce Sky Sport. La presenza del Toro dal primo minuto rimane al momento in dubbio, anche perché Marcus Thuram e Ange Bonny hanno avuto più tempo per lavorare coi compagni. E bisognerà comunque gestire le energie in vista del tour de force che attende i nerazzurri.