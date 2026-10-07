Tornerà domani in Italia Lautaro Martinez, reduce dalla partita di addio di Lionel Messi alla Nazionale argentina. Il capitano nerazzurro arriva proprio a ridosso degli ultimi allenamenti della squadra in vista della gara di campionato contro il Parma. Partita per la quale il tecnico rumeno effettuerà solamente un allenamento a ranghi completi che sarà quello della vigilia, come riferisce Sky Sport. La presenza del Toro dal primo minuto rimane al momento in dubbio, anche perché Marcus Thuram e Ange Bonny hanno avuto più tempo per lavorare coi compagni. E bisognerà comunque gestire le energie in vista del tour de force che attende i nerazzurri.

Sezione: Focus / Data: Mer 07 ottobre 2026 alle 16:07
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.