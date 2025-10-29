Bisseck al centro della difesa a tre insieme ad Akanji e Bastoni a protezione di Sommer. È questa la grande novità di formazione dell'Inter che questa sera sfiderà la Fiorentina a San Siro, informa Sky Sport. Il centrocampo a cinque sarà invece composto da Dumfries e Dimarco sulle fasce, con Calhanoglu in regia affiancato da Barella e Sucic. In attacco occasione dall'inizio per Esposito: sarà lui ad affiancare capitan Lautaro.