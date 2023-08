Folarin Balogun è l'obiettivo di mercato principale dell'Inter per completare l'attacco? La risposta dipende da tanti fattori, secondo Sky Sport. Sicuramente è un profilo che piace ai nerazzurri, ma per ora l'unica offerta concreta per lo statunitense l'ha fatta il Monaco, mettendo sul tavolo 30 milioni di euro, troppo pochi per l'Arsenal. In Viale della Liberazione, inoltre, tengono vive anche le piste che portano a Mehdi Taremi (il Porto non scende sotto i 30 mln di euro) e Beto (l'Udinese chiede 35 mln).