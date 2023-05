Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, sembra delinearsi definitivamente l'undici scelto da Simone Inzaghi per affrontare questo pomeriggio la Roma di José Mourinho. Secondo quanto riferito da Sky Sport sembrerebbe Acerbi il vincitore del ballottaggio per la pedina centrale della linea di difesa a protezione di André Onana, in netto vantaggio su Stefan De Vrij. Confermati gli interpreti sulle fasce: Dumfries a destra, preferito a Bellanova, e Dimarco a sinistra. Salgono le quotazioni per la titolarità di Hakan Calhanoglu nel trio centrale completato da Barella e Brozovic. Attacco affidato a Lukaku e Correa: a riposto Dzeko e Lautaro, in vista dell'euroderby di mercoledì.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Correa.

