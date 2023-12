L'edizione odierna de Il Mattino riferisce alcune voci di corridoio, secondo le quali presto ci sarà un incontro imminente tra il Napoli e Piotr Zielinski per trattare il rinnovo di contratto del polacco che scade il prossimo 30 giugno 2024. In agguato, come noto, ci sono Inter e Juve che vorrebbero prendere a parametro zero l'ex centrocampista dell'Empoli che, dopo aver rifiutato i petrodollari arabi in estate, sarebbe intenzionato a restare in Campania anche riducendosi l'ingaggio. Si parla di una trattativa ancora in stato embrionale per un prolungamento triennale.

