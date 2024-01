Dopo averlo preservato dal 1' perché reduce da un infortunio, Simone Inzaghi è pronto a lanciare Pavard nella mischia. Potrebbe non farlo, come spiega La Gazzetta dello Sport, con Dimarco e Martinez in vista di Inter-Verona (anche perché ieri i due hanno lavorato ancora a parte e solo oggi saranno in gruppo). Se dovrà scegliere tra uno dei due, sarà l'argentino, visto che l'azzurro ha un ottimo alter ego in Carlos Augusto.

Nel frattempo, come detto, Pavard è pronto e anche Calhanoglu ha smaltito la febbre. Per il francese sarà la prima da titolare dopo due mesi da Atalanta-Inter, sette partite dopo riprenderà posto in squadra.