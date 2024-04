il colpo vero Marotta e Ausilio lo immaginano in attacco. Taremi è già nerazzurro, ma non basta: l'Inter ha da tempo messo nel mirino un'altra punta. E i nomi sono sempre due in particolare: Gudmundsson e Zirkzee.

Al momento, l'olandese ha sorpassato l'islandese secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport. Il progetto sarebbe quello di regalare a Inzaghi un super reparto, sulla scia di quello che era l'obiettivo di un'estate fa con Thuram insieme a Lautaro e Lukaku.

L'ostacolo per Zirkzee è soprattutto economico: il Bologna lo valuta minimo 60 milioni, anche perché eventualmente al Bayern andrebbe il 40% sulla plusvalenza generata dalla cessione. E allora la dirigenza interista lavora alle uscite per raggranellare i fondi necessari e battere la concorrenza di Milan, Juve e Arsenal.