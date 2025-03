Bijol, Solet e Lucca: l'Udinese mette in mostra i suoi gioielli e quale palcoscenico migliore di San Siro? Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, particolare fermento c'è attorno all'attaccante, già avvicinato dal Napoli nel recente mercato di gennaio: prezzo 40 milioni.

Proprio di recente, Lucca ha avuto modo di scendere in campo al Meazza con la maglia azzurra contro la Germania: una grande soddisfazione nonostante la sconfitta. Domani ci tornerà per affrontare l'Inter, uno dei club interessati. "Lucca piace all’Inter, che lo monitora sempre e lo ha inserito nella lista dei desiderata, e piace al Milan che anche a gennaio aveva fatto due parole con Pozzo e Gianluca Nani - conferma la rosea -. Il dirigente che sta vicino alla proprietà anche al Watford e che non ha nascosto che davanti a offerte particolarmente interessanti la società le valuterà".

Ma occhio all'estero: sulle sue tracce ci sono Nottingham Forest e Atletico Madrid.