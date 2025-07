Giovanni Leoni è uno dei giocatori sicuramente più chiacchierati sul mercato. Il giovane difensore è sceso in campo titolare nella prima amichevole stagionale del nuovo Parma di Carlos Cuesta contro l'Under 20 gialloblu.

Un paio di buone chiusure, qualche anticipo e alcuni cambi di gioco nei 45 minuti giocati. Leoni è in ritiro con il Parma in attesa di eventuali novità dal mercato. L’Inter lo ha individuato come centrale del futuro, ma per il Parma 30 milioni di euro non bastano.