La Gazzetta dello Sport conferma l'esito positivo dell'incontro avvenuto quest'oggi presso l'hotel sede del ritiro dell'Inter a Madrid tra i dirigenti nerazzurri e Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez. Secondo la Rosea, non c’è ancora l’accordo tra le parti, ma le indicazioni vanno tutte verso un rinnovo di contratto. Camano ha infatti confermato la volontà del giocatore di restare in nerazzurro, l’Inter ha tutta la voglia di chiudere la trattativa quanto prima. Per cui, nulla lascia pensare a possibili terremoti nello sviluppo della trattativa.

L'Inter studierà la modalità per avvicinarsi alla chiusura in vista del prossimo incontro in programma fra un mese, studiando in particolare i bonus. Ma si può già affermare che, qualora il rinnovo andasse in porto alle cifre già evidenziate (nove milioni più bonus, rileggi qui la nostra esclusiva), Lautaro diventerà il giocatore più pagato della Serie A.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!