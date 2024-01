Normali schermaglie e nulla più. In Viale della Liberazione, nonostante le parole di Alejandro Camano che nelle ultime ore ha evidenziato come non ci sia ancora accordo, rimane intatto l'ottimismo per il rinnovo di Lautaro Martinez. Entrambe le parti hanno volontà comune e l'intesa si troverà, l'unico punto interrogativo è quando. Dietro le parole dell'agente, in soldoni, c'è una differenza di vedute sui bonus e sulla cifra finale dell'accordo.

L'Inter ha proposto all'attaccante argentino un rinnovo a 8 milioni netti più bonus legati ai risultati della squadra, non tutti facili da raggiungere. Camano invece chiede che con i bonus la cifra finale sia di 10 milioni a stagione e che i bonus siano anche legati alle prestazioni del giocatore, come un tot di gol o assist o qualsiasi altro exploit personale. L'idea di arrivare a quello stipendio finale nasce dal confronto con un altro calciatore di Serie A, Victor Osimhen, che ha proprio rinnovato recentemente in doppia cifra. Ed essendo opinione quasi unanime che il nigeriano e l'argentino siano i migliori attaccanti del campionato italiano, l'intenzione è equiparare anche gli stipendi. Senza contare che dalla prossima stagione, se rimanesse alla Juventus, Dusan Vlahovic andrebbe a intascare 12 milioni a stagione. Per questo, considerando lo status di Lautaro Martinez, la richiesta è equiparata a giocatori dello stesso livello.

Per quanto concerne le telefonate che Camano ha ammesso di ricevere da altri club con richiesta di informazioni sul Toro, è effettivamente vero che ci sia interesse nei suoi confronti. Qualche mese fa si era fatto avanti il Real Madrid, che poi ha deciso di giocarsi tutte le fiches su Kilyan Mbappé come nuovo attaccante. Più recentemente hanno manifestato il loro gradimento per Lautaro il Manchester United, che dovrà acquistare uno o due nuovi attaccanti (anche se il classe '97 di Bahia Blanca non si vede molto in Premier League) e il Paris Saint-Germain, che con la concreta possibilità di perdere Mbappé deve sostituirlo con un giocatore di grande livello (e i rapporti con Camano sono ottimi dopo l'operazione Achraf Hakimi). Ovvio, dunque, che un profilo come Martinez in un contesto con pochi attaccanti di grande valore possa fare gola ma l'intenzione del giocatore rimane quella di rinnovare e rimanere all'Inter, dove sta crescendo a vista d'occhio sotto tutti gli aspetti. Ed è normale che l'agente cerchi di ottenere il massimo per il suo assistito, soprattutto se c'è una pietra di paragone cui appoggiarsi nello stesso campionato.

Servirà dunque un piccolo sforzo da parte dell'Inter, che prima di Istanbul probabilmente se la sarebbe cavata con 7,5-8 milioni ma dopo la finale di Champions League e questa stagione straordinaria del capitano dovrà spingersi fino alla doppia cifra totale, rendendo più facili i bonus. Non certo un'impresa finanziaria per colui che hai scelto come leader e simbolo.

