Non solo il Napoli. Come rivela oggi la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un'altra concorrente per Davide Frattesi: si tratta della Juventus.

I bianconeri continuano a corteggiare Tonali, ma il Newcastle non ci sente e la strada è in salita. E allora attenzione all'interista, che ancora deve chiarire la sua posizione con il club nerazzurro dopo l'addio di Inzaghi.

La nuova coppia Comolli-Chiellini segue con attenzione l'evolversi della faccenda, considerando che Frattesi è anche un vecchio pallino del club di Torino. In lista anche Florentino del Benfica.