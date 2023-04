In caso di esonero di Simone Inzaghi , secondo la Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu sarebbe il candidato numero uno della dirigenza per traghettare l'Inter fino alla fine della stagione. Il romeno, spiegano i colleghi della rosea , "non avrebbe problemi ad accettare la sfida e a provare ad alzare ancora una volta l’asticella delle sue ambizioni".

Se prendesse posto sulla panchina del Meazza, il tecnico della Primavera campione d'Italia non porterebbe stravolgimenti tattici, non essendo un dogmatico di un modulo in particolare. "Sarebbe un segnale forte verso la squadra e anche verso i tifosi, tornati anche sabato sera a fischiare la squadra di Inzaghi dopo l’ennesimo scivolone in campionato. Chivu resta uno degli eroi del Triplete, da queste parti è già stato amato e applaudito per diverso tempo. Conosce l’Inter e sa come si vive in uno spogliatoio vincente. Di sicuro, saprebbe toccare le corde giuste per ripartite", si legge.