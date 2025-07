Su Hakan Calhanoglu suonano di nuovo le sirene della Turchia, ma stavolta del Fenerbahce. Il turco è entrato nel mirino del presidente Ali Koc, ma La Gazzetta dello Sport invitata a fare "attenzione a un dettaglio", ovvero che in casa Fener "siamo in clima di campagna elettorale, a settembre c’è l’elezione del nuovo presidente del Fenerbahçe, logico che il nome di Hakan in qualche modo sposti l’attenzione (e magari pure qualche preferenza). Presto però si capirà se anche stavolta ci si fermerà alle voci o se invece si entrerà nel vivo di una trattativa".

Il quotidiano intanto smentisce la videochiamata tra Koc e il presidente nerazzurro Marotta, ma anche la presunta richiesta di Calhanoglu al club di abbassare il prezzo di vendita: due fatti "mai esistiti", secondo la rosea. Domani però sarebbe il giorno indicato per l'offerta all’Inter che intanto continua a valutare il turco 30 milioni, con la concreta sensazione che a 25 la trattativa in uscita si possa chiudere davvero. "Nella giornata di ieri l’Inter ha avuto un contatto con Gordon Stipic, procuratore di Calhanoglu, che però non ha regalato certezze sull’arrivo di un’offerta per il suo assistito, alimentando dunque i soliti dubbi", si legge.