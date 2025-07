"Il viaggio di Cristian Chivu è cominciato dal 3-5-2 inzaghiano al Mondiale per club, per poi cominciare presto a sterzare verso un centrocampo a quattro. Con un paio di soluzioni provate già sui campi americani: si sono visti sprazzi di Inter con un trequartista alle spalle dei due attaccanti" e con ciò che aveva Chivu ha tracciato la strada e per cambiare volto all’Inter, e renderla cangiante, fluida, in grado di passare da un modulo all’altro come non è mai successo negli ultimi anni e sorprendere così gli avversari" è necessario un profilo offensivo diverso e "Ademola Lookman è l’uomo giusto per la rivoluzione" si legge sulla Gazzetta dello Sport che poi sottolinea quanto l'atalantino sia il giocatore che nella rosa dell’Inter mancava da anni: "Punta, dribbla, inventa e ovviamente segna". Chivu non avrebbe problemi a trovargli un posto: "trequartista, esterno, seconda punta, Lookman lì davanti può giocare ovunque".

Le soluzioni potrebbero essere con la ThuLa, "partendo a sinistra, sfruttando la sua velocità e capacità di saltare l’uomo, sul centrosinistra accanto a Marcus, con Lautaro più avanti". Oppure facendolo coesistere con i due titolarissimi dell’attacco interista dandogli il compito di muoversi da “10” "dietro alla coppia, con licenza di svariare a sinistra. Ci sarebbe una terza opzione: in un’Inter con il 3-4-3 Lookman potrebbe muoversi da ala pura, con Lautaro al centro e uno tra Thuram e Luis Henrique sulla destra".

"Nel 3-5-2 Se poi Chivu dovesse scegliere di andare sul sicuro, appoggiandosi alle solide basi del 3-5-2 ultra-rodato ad Appiano, Lookman farebbe al caso dell’Inter anche da seconda punta. Accanto a Lautaro o Thuram (ma anche con Pio Esposito o Bonny, il parco attaccanti della nuova stagione offre grande abbondanza e varietà di scelta, non dimentichiamolo). Sarebbe un grande classico, o forse no: alla ThuLa in due stagioni si sono alternati in quattro, ma nessuno aveva i colpi del ragazzo con le treccine".