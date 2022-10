Non solo Lukaku: le belle notizie dall'infermeria dell'Inter non si fermano al belga. Come conferma oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, anche Gagliardini ieri ha lavorato in gruppo ed è pronto al rientro, mentre procede spedito il recupero di Brozovic: per il regista croato l'obiettivo resta sempre la sfida in casa della Juve in calendario il 6 novembre. "C’è ottimismo, ma anche in questo caso cautela: il Mondiale è alle porte e la stagione è lunga. Vietato rischiare", chiosa la rosea.