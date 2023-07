Giovedì ci sarà il lancio ufficiale, ma sul web iniziano a piovere le prime anticipazioni di quella che dovrebbe essere la maglia dell'Inter per la stagione 2023/24. Il portale specializzato Footy Headlines immagina la maglia nerazzurra con il main sponsor Paramount+ al centro della divisa di colore giallo, così come il simbolo della Nike e il logo del club. Per avere la conferma ufficiale non resta che attendere qualche giorno.

🟡 Inter to Extend Paramount+ Main Kit Sponsor Deal: https://t.co/vFaojAG3J0 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 11, 2023

