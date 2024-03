Secondo il Corriere dello Sport la società Napoli sarebbe parecchio infastidita dal comunicato stampa con cui la FIGC ha affrontato il caso Francesco Acerbi-Juan Jesus annunciando l'addio al ritiro da parte del difensore dell'Inter. Nella nota si sostiene che "Acerbi ha spiegato al Ct Luciano Spalletti e ai compagni di squadra, come previsto dalla policy interna del Club Italia, la propria versione sulla presunta espressione razzista segnalata dal calciatore Juan Jesus nel corso della gara Inter-Napoli. Dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva, è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista".

Parole che, secondo il Napoli, si occupano solo di una delle due campane, sottolineando solo la versione dell'azzurro e ignorando quella del brasiliano.

