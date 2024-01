Si chiama PUMA Orbita, è il nuovo pallone ufficiale realizzato per la Supercoppa Italiana in scena dal 18 al 22 gennaio 2024. Come spiega un comunicato della Lega Serie A, per la prima volta in 35 anni di storia della competizione, la EA SPORTS FC Supercup avrà un pallone dedicato, che celebrerà inoltre il nuovo formato a quattro squadre.

Il pallone sarà di color oro e sarà disponibile per l'acquisto su PUMA.com e presso selezionati retailer.