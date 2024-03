L'arma letale del Bologna si chiama Giovanni Fabbian: ancora una volta il ragazzo di scuola Inter mette il colpo da tre punti regalando ai rossoblu il successo in pieno recupero contro l'Empoli. A fine partita, Fabbian arriva ai microfoni di Sky Sport per commentare questo successo: "Lo meritavamo, abbiamo avuto tante occasioni e alla fine siamo riusciti a buttarla dentro. Dopo le sconfitte è importante rialzarsi subito, oggi è andata bene".

Volete andare in Champions?

"Noi pensiamo partita dopo partita, ora c'è la pausa poi riprenderemo come sappiamo".

Però ora andrai in Nazionale Under 21.

"Sempre un orgoglio giocare per l'Italia. Spalletti guarda? Io penso a fare il mio, poi vediamo".

Fabbian arriva poco dopo anche ai microfoni di DAZN: "La lotta Champions? La classifica si guarda sempre alla fine, noi cerchiamo di proseguire nel nostro cammino. In Nazionale cercherò di usare quei giorni per migliorare ancora di più".

