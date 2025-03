Denzel Dumfries comincia l'intervista con UEFA.com, a margine di Feyenoord-Inter 0-2, con un ricordo delle sue origini calcistiche: "E' stato emozionante giocare qui perché Rotterdam è la zona in cui sono cresciuto, quindi è stato molto speciale per me", le parole del laterale dell'Inter. Che poi si concentra sulla gara del De Kuip: "Loro hanno fatto benissimo, avremmo potuto gestire meglio la palla nel primo tempo cercando il compagno libero ma alla fine siamo riusciti a girare la partita a nostro favore. Abbiamo fatto una grande prestazione di squadra. Sono felice per la vittoria, ma ora dobbiamo pensare al prossimo match: prima c'è il Monza, poi ancora il Feyenoord, che abbiamo visto cosa è capace di fare. Al ritorno dovremo essere al nostro meglio, concentrati. Sono sicuro che ce la possiamo fare, ma dobbiamo dimostrare in ogni partita che siamo disposti a vincere".