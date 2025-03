"Per me non poteva andare meglio, sarà molto speciale. Sono contentissimo di tornare qui". Parola di Stefan de Vrij, pronto a tornare a Rotterdam da ex per sfidare il Feyenoord nell'ottavo di finale di Champions League. Il difensore dell'Inter ne parla a Sky Sport.

Si parla di 'effetto De Kuip'. Cosa crea connessione tra il pubblico e questa squadra?

"Parlo per esperienza, so com'è giocare in questo ambiente e per questi tifosi. In Champions riescono a tirare fuori qualcosa in più, hanno battutto il Bayern e il Milan. Sarà una partita molto dura".

Loro dicono che l'Inter è favorita. Voi partite con questa consapevolezza di essere forti?

"Sicuramente, ogni partita che giochiamo la giochiamo per vincere e in queste due non sarà diverso. Siamo consapevoli della nostra forza e della qualità che abbiamo, lo vogliamo dimostrare".

Si riparte dalla solidità difensiva in Europa?

"Noi ci concentriamo su tutte le fasi del gioco, ma fino ad adesso abbiamo fatto bene la fase difiensiva in Champions e vogliamo dimostrarlo anche domani".

