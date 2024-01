Anche dal Belgio piovono conferme sulla conclusione ormai imminente della trattativa che porterà Tajon Buchanan all'Inter. Il portale belga Nieuws Blad fornisce un aggiornamento sulle possibili cifre dell'affare: al Brugge andranno 8,5 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe una plusvalenza di circa due milioni di euro per il club. Completano l'affare alcuni bonus facili da raggiungere.

La cifra accontenta il club, nonostante in estate si parlasse di 15 milioni di euro. È ormai palese, però, che una cifra difficile non sia raggiungibile al momento. Un affare che fa felici tutti, dunque, anche perché al momento Buchanan non è più un inamovibile per il tecnico Breydel.