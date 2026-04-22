Alle 22.43 in punto, l'Inter ha pubblicato sui suoi canali social le immagini che riportano alla mente dei tifosi i festeggiamenti dello scudetto della seconda stella, conquistata a livello aritmetico esattamente due anni fa sul campo dei cugini del Milan dopo un derby vinto 2-1 grazie ai gol di Francesco Acerbi e Marcus Thuram. "Quando mi cancellano la memoria, ma ciò significa che posso rivedere questo video per la prima volta", il messaggio che accompagna le immagini. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Mer 22 aprile 2026 alle 22:55
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.