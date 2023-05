Ancora una gara per l'Inter di Simone Inzaghi che dopo il 3-1 contro la Lazio affronta l'Hellas Verona al Bentegodi questa sera nel turno infrasettimanale valido per la 33esima giornata. A presentare il match a Inter TV è Hakan Calhanoglu. Di seguito le sue parole.

Quanto è importante dare continuità?

"Continuare è sempre importante per noi. Credo che in queste ultime settimane abbiamo lavorato molto bene e abbiamo anche trovato il risultato che è quello che volevamo. Stiamo giocando bene e concentrati, sappiamo che oggi sarà una partita tosta come sempre però siamo l’Inter e vogliamo vincere".

Che gara dobbiamo aspettarci?

"Tosta e pesante perché loro giocano sempre uomo contro uomo. So che la nostra gente pensa alla Champions ma noi stiamo pensando al campionato perché dobbiamo pedalare per tornare su, sarà importante vincere e fare punti perché ogni punto per noi è importantissimo".

C’è più stanchezza o voglia di scendere in campo?

"Meglio giocare ogni tre giorni perché c’è più ritmo. Ormai siamo abituati e scendere in campo ci fa bene".

