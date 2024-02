"Con l’Inter sarà un duello fino alla fine. Fare risultato a Milano non è mai facile. Secondo me chi vince, non vince il campionato - ci sono ancora tante partite - però è un passo importante. Se penso mai che avrei potuto giocare all’Inter? No, sono dalla parte giusta". Gleison Bremer risponde così in un'intervista realizzata per Dazn nella settimana che porterà a Inter-Juventus.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!