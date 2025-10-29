E' Yann Bisseck il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro dopo Inter-Fiorentina 3-0. Le parole del difensore tedesco:
Quanto è importante Akanji per te?
"E' un fuoriclasse, ha giocato in grandi squadre, Si è inserito senza problemi, per me è sempre bello giocare con giocatori forti. Se giochiamo come oggi, belli cattivi e concentrati, possiamo essere una difesa molto forte".
Cosa hai alla caviglia?
"Niente, ho preso una botta in allenamento. Solo precauzione".
Cosa ti ha chiesto Chivu da centrale?
"Niente, mi ha dato la fiducia per giocare. Penso di aver fatto una bella gara, c'è sempre spazio per migliorare, ma ho fatto bene. Con la mia velocità e fisicità è un ruolo che mi va bene".
Come si allena la concentrazione?
"Oggi è andata bene. La concentrazione è una questione mentale, serve stare lì con la testa per 90'. C'è spazio per migliorare".
Quanto è stato importante trovare il tifo della Curva?
"E' importante che i tifosi siano con noi,è una bella cosa sentire lo stadio bello caldo. Siamo contenti che siano tornati".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
