Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, raggiunto da ItaSportPress ha parlato ampiamente della stagione dei nerazzurri giunta ad un momento cruciale: "Adesso la squadra mi piace. Troppe critiche? Normale che un club come l’Inter sia criticato: è tra i top d’Europa e, ogni sconfitta, viene attesa al varco. Ma chi gioca in nerazzurro è abituato a queste situazioni”. Pochi dubbi anche sul tecnico Simone Inzaghi: "Sta facendo un bel lavoro. È vero, all’inizio si è un po’ “pasticciato”, però adesso siamo in semifinale di Champions contro il Milan e in finale di Coppa Italia. Ci sono squadre che sono fuori da tutto. Se è fallimentare la stagione dell’Inter, le altre cosa devono dire?".

Si passa poi a parlare dell'imminente derby di Champions League: "Tutte e due le squadre mi sembra stiano bene. Ma forse l’Inter sta meglio. Io spero in Istanbul e sogno la vittoria come nel 2010. Lo chiedete a un interista puro. Romelu Lukaku o Edin Dzeko? Ultimamente sta facendo meglio Lukaku. Ha fatto due assist strepitosi con la Lazio da campione. Ora come ora, scelgo il belga. Anche in semifinale contro il Milan. Lukaku è uno che lotta su ogni palla e si sacrifica. Fa gol e assist. E ha reagito dopo le tante critiche esagerate. È ovunque! Fossero tutti così. Ecco: sarebbe bello se passassimo in Champions contro il Milan con una bella doppietta di Lukaku".

Cosa manca a Lautaro Martinez per essere un campione? “Per me è già un campione. Gioca con tutti gli attaccanti che gli vengono messi accanto e fa sempre la differenza. Trovatemelo un altro così in giro. Bisogna sempre andare a scavare sui giocatori dell’Inter e a cercare il pelo nell’uovo”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!