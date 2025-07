Ancora alla ricerca di una nuova squadra che punti su di lui dopo la parentesi bis chiusa con l'Inter, Marko Arnautovic si sta tenendo in forma con degli allenamenti individuali per farsi trovare pronto quando dovrà cominciare la nuova avventura. "Tutto pronto per il prossimo capitolo", ha scritto il 36enne attaccante austriaco a corredo di un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui si vede che lavora con un preparatore.

Per la cronaca, il club che sembra essere più interessato a ingaggiarlo è il Rapid Vienna, squadra in cui ha già militato nella stagione 2003-2004.