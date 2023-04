Massimiliano Allegri presenta Lazio-Juventus in conferenza stampa. Per l'allenatore bianconero è inevitabile tornare anche su quanto successo nella semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, con gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku dalla Curva Sud dello Stadium: "Quanto successo nello spogliatoio e in campo son cose brutte da vedere. C'è chi è arrivato in campo venendo da sopra, questo non deve succedere: i dirigenti devono essere da esempio, ma capisco che anche qui ci sono dei livelli. La cosa più importante è che la Juventus nel giro di 24 ore ha preso chi ha fatto insulti razzisti, la Juventus combatte ogni tipo di discriminazione".