Partenza alla volta degli Stati Uniti per il Chelsea, nei prossimi giorni impegnato in tournée per preparare la nuova stagione. Tra i 29 giocatori convocati da Mauricio Pochettino non è presente Romelu Lukaku, recentemente in rotta con l'Inter ed al momento fuori dal progetto tecnico dei Blues.

L'elenco dei convocati:

PORTIERI

Kepa Arrizabalaga

Gabriel Slonina

Lucas Bergstrom

Eddie Beach

Jamie Cumming

DIFENSORI

Thiago Silva

Trevoh Chalobah

Ben Chilwell

Marc Cucurella

Malo Gusto

Bashir Humphreys

Levi Colwill

Ian Maatsen

Alfie Gilchrist

CENTROCAMPISTI

Enzo Fernandez

Conor Gallagher

Carney Chukwuemeka

Andrey Santos

Cesare Casadei

Lewis Hall

ATTACCANTI

Mykhailo Mudryk

Raheem Sterling

Noni Madueke

Angelo Gabriel

Diego Moreira

Nicolas Jackson

Christopher Nkunku

Mason Burstow

Dujuan Richards