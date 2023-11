Non nasconde la sua rabbia Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, dopo la sconfitta patita nei minuti di recupero per mano del Barcellona. In conferenza stampa, il tecnico basco si sfoga per un risultato sfuggito via in maniera clamorosa, accantonando anche i complimenti di Xavi dopo la partita: "Non ne sono orgoglioso, perché non è la prima volta che ci succede. Queste partite vanno vinte. Xavi ha detto che abbiamo giocato bene? È stancante che tutti gli allenatori parlino bene del nostro gioco e dicano che abbiamo giocato bene, soprattutto quando perdiamo. Giochiamo così e corriamo rischi così per vincere. E se non ci riusciamo, è difficile accettare la sconfitta".

Alguacil ha assicurato che i suoi giocatori sono irritati per questo ko: "Ed è giusto che lo sia. Questo non significa niente, perché la squadra è molto matura e sa cosa fa bene e cosa no. Contro il Benfica proveremo ancora a giocare così, ma vi ho già detto che voglio giocare così, ma per vincere. Non possiamo accettare ciò che abbiamo fatto o ciò che abbiamo lasciato incompiuto. Se non vinci, non vale niente”, ha concluso.