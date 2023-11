In vista del tour de force, e della lotta alla qualificazione agli ottavi da primi in classifica, non è solo Simone Inzaghi a perdere pezzi. Brutte notizie anche per la Real Sociedad di Imanol Alguacil, eurorivale dell'Inter. Come rende noto MARCA, Mikel Oyarzabal, uomo più in forma della compagine basca, ha subito un infortunio muscolare di cui non è ancora chiara l'entità. Secondo il quotidiano madrileno l'esterno spagnolo potrebbe saltare diverse gare, tra cui l'Inter.

Dopo il gol segnato per il doppio vantaggio della Nazionale spagnola e servito l'assist per il 3-0 inflitto a Cipro, il ventiseienne è stato costretto all'uscita anzitempo al 40esimo ed è stato sostituito da Riquelme.