Arrivano altro aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti dell'attaccante nigeriano hanno detto ufficialmente all'Inter che il prezzo di uscita è di 40 milioni. E l'Inter ha accettato e offerto la cifra esatta. Per l'Atalanta invece questa non basta. Resta da capire se ci sarà un rilancio della dirigenza interista.